Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Сегодня, 06:22
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде. В двух сетах она переиграла Маркету Вондроушову из Чехии — 6:3, 7:5.
Соперницей Соболенко по полуфиналу может стать россиянка Вероника Кудерметова, которая сыграет в 1/4 финала с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 7:5