Соболенко высказалась об отказе Костюк пожимать ей руку на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировал отказ украинки Марты Костюк от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками на «Ролан Гаррос».

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые любят меня, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего подобного к ней не чувствую.

Насчет рукопожатий, я их отчасти понимаю. Я понимаю, почему они этого не делают, но в то же время чувствую, что спорт не должен быть частью политики. Мы просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо без рукопожатий, я этим довольна», – приводит слова Соболенко AFP.

Соболенко сыграет против Костюк в первом круге «Ролан Гаррос». Игра пройдет 28 мая. Начало – в 12.00 по московскому времени.