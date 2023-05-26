Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:42

Соболенко высказалась об отказе Костюк пожимать ей руку на «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировал отказ украинки Марты Костюк от рукопожатий с российскими и белорусскими спортсменками на «Ролан Гаррос».

«Если она меня ненавидит, хорошо. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые любят меня, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я ничего подобного к ней не чувствую.

Насчет рукопожатий, я их отчасти понимаю. Я понимаю, почему они этого не делают, но в то же время чувствую, что спорт не должен быть частью политики. Мы просто спортсмены. Если они чувствуют себя хорошо без рукопожатий, я этим довольна», – приводит слова Соболенко AFP.

Соболенко сыграет против Костюк в первом круге «Ролан Гаррос». Игра пройдет 28 мая. Начало – в 12.00 по московскому времени.

Теннис
Арина Соболенко
Марта Костюк
4
Читайте также
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блинкова обыграла Дэвис и вышла в финал турнира в Страсбурге