Соболенко: «Предпочитаю 2-недельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет расслабиться»

Сегодня, 15:58
Первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко прокомментировала длительность турниров WTA.
«Я предпочитаю двухнедельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет больше расслабиться, сходить поужинать с командой и погулять по городу. Возможно, через несколько лет мне это будет не так интересно и я предпочту проводить больше времени дома, но сейчас у меня такое мнение», — цитирует теннисистку Punto de Break.
Ранее 26-летняя белоруска уступила Елене Остапенко из Латвии в финале турнира серии WTA 500 в Штутгарте — 4:6, 1:6.