Соболенко: «Предпочитаю 2-недельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет расслабиться»

Первая ракетка мира теннисистка Арина Соболенко прокомментировала длительность турниров WTA.

«Я предпочитаю двухнедельные турниры, потому что выходной между матчами позволяет больше расслабиться, сходить поужинать с командой и погулять по городу. Возможно, через несколько лет мне это будет не так интересно и я предпочту проводить больше времени дома, но сейчас у меня такое мнение», — цитирует теннисистку Punto de Break.

Ранее 26-летняя белоруска уступила Елене Остапенко из Латвии в финале турнира серии WTA 500 в Штутгарте — 4:6, 1:6.