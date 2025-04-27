Потапова обыграла Кенин и вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила американку Софию Кенин в третьем круге турнира WTA в Мадриде (Испания) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Матч длился 2 часа и 29 минут. Потапова сделала 6 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта, у Кенин — 1 подача навылет и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

На тай-брейке в третьем сете россиянка отыграла у американки два матчбола.

В четвертом круге Потапова встретится с украинкой Мартой Костюк.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Потапова (Россия) — София Кенин (США, 32) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)