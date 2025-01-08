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Сегодня, 05:01

Блинкова проиграла Кенин на турнире в Хобарте

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от американки Софии Кенин в матче второго круга турнира в Хобарте — 2:6, 6:3, 2:6.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. 26-летняя россиянка 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следущая соперница Кенин будет австралийка Майя Джойнт, которая обыграла Магду Линетт из Польши — 6:1, 6:1.

Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

София Кенин (США, WC) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 3:6, 6:2

Майя Джойнт (Австралия, WC) — Магда Линетт (Польша, 4) — 6:1, 6:1

Маккартни Кесслер (США) — Мария Карле (Аргентина, Q) — 6:2, 6:2

Теннис
Анна Блинкова
София Кенин
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