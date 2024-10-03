Андреева и Шнайдер уступили американскому дуэту в четвертьфинале парного турнира в Пекине

Сегодня, 09:12
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз в четвертьфинале парного разряда на турнире в Пекине — 1:6, 2:6.
Встреча продлилась 1 час. Американки ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. У Андреевой и Шнайдер два эйса, две двойные и ни одного реализованного брейка из пяти.
В полуфинале соревнований Кенин и Маттек-Сэндз сыграют с победительницами матча Сара Эррани/Ясмин Паолини — Беатрис Хаддад Майя/Лаура Зигемунд.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — 6:1, 6:2