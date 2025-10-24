Видео
24 октября, 09:52

Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Токио

Павел Лопатко
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Софии Кенин в четвертьфинале турнира в Токио — 0:6, 6:2, 6:7 (3:7).

30-летняя россиянка сделала 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-поинтов.

В полуфинале Кенин сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Каролина Мухова (Чехия, 8).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 6:0, 2:6, 7:6 (7:3)

20

  • hant64

    Катя полторы баранки. И этим все сказано. Хотя нет, ещё не всё - Катя одиннадцать матчболлов)).

    24.10.2025

  • fonkom

    "Запоминается последнее". Грустная концовка теннисного сезона. Хачанов и Рублёв проигрывали всем, кому не лень. У Медведева, после подъёма, вдруг закончились силы. Мирра ушла в психи. Калинская снялась из-за травмы, и Александрова- как вишенка на торте (испорченом)) Остаётся утешаться присказкой- плохая игра перед хорошей)

    24.10.2025

  • a.babian2010

    Дух и победный настрой!

    24.10.2025

  • Черемисин57

    Марк, мне очень лестно, что комментируешь меня! Молодчина, продолжай и дальше следить за моими постами!!

    24.10.2025

  • Черемисин57

    Я и раньше критиковал Александрову, когда её тренировал отец! Говорил, что она квашня- квашнёй!! Но появилась надежда с приходом тренера Андреева!!! Увы, надежды разбились! Как была квашнёй, так ею и осталась Александрова!! Теннисистка с её рейтингом не имеет права получать баранки, а это по- моему уже третий матч за короткое время, где соперницы рисуют ей баранки!!! Короче- провальный матч для Александровой!

    24.10.2025

  • Djin Ignatov

    В этом году видимо Александровой удалось сыграть хорошо в нескольких турнирах и этим ГОДОМ она должна быть довольна ! Главное не отчаиваться и начинать так же следующий год ! А не опуститься как в прошедших годах ! Хотя годы как все мы знаем берут свое !!

    24.10.2025

  • Mark Kaminer

    Черемисин57 день назад Браво, Александрова! В следующем туре у неё не будет соперницы, победит любую из них!! А вот что будет дальше? Знает только она и её тренер Андреев! Его положительное влияние на игру Александровой очевидно!! ------------------------------ ау,иксперд черемисин!

    24.10.2025

  • Djin Ignatov

    НЕТ ! Мастерство !

    24.10.2025

  • Кирилл

    А полчаса назад смогла...

    24.10.2025

  • Из Алматы

    После появления болей в животе преимущество растаяло. Ну, тут особо ничего не поделать. Была близка к победе, даже матчбол имела, но не смогла победить. Сама несколько раз кричала: "Не могу"; вот и запрограммировла себя... Та же "менталка"...

    24.10.2025

  • vernon s

    Александрова никогда не была бойцом. Чуть что не так - лапки к верху. При 12 эйсах против трёх умудриться проиграть!

    24.10.2025

  • shur

    Не верь своим глазам!

    24.10.2025

  • Dolphin75

    Вот такая вот лопатко ...

    24.10.2025

  • Алехандрохорс

    Наглядное пособие от Александровой как успешно слить выигранный матч. Удалось, блин.

    24.10.2025

  • За спорт!

    Жаль. Ох уж этот женский теннис.

    24.10.2025

  • nikola mozaev

    Это уже становится паранойей: Александрова снова проиграла с матч-боллов! На это раз она не реализовала целых четыре! Что с ней происходит в решающие моменты - известно только самой Екатерине. Психология...

    24.10.2025

  • Николай Шибаев

    Александрова была тенью самой себя вчерашней! В соперницы получила проходящую Кенин,но в первом сете сразуже баранку получила. Брала медпаузу и второй сет забрала. На тае выглядела безпомощной! Вот такая она Александрова!

    24.10.2025

  • vernon s

    Паша Лопатко в бреду написал?

    24.10.2025

  • nikola mozaev

    Спорт-Экспресс снова выдал желаемое за действительное: Александрова уступила Кенин!

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Екатерина Александрова
    София Кенин
