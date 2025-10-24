Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Токио

24 октября, 09:52
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Софии Кенин в четвертьфинале турнира в Токио — 0:6, 6:2, 6:7 (3:7).
30-летняя россиянка сделала 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-поинтов.
В полуфинале Кенин сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Каролина Мухова (Чехия, 8).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
София Кенин (США) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 6:0, 2:6, 7:6 (7:3)
hant64
Катя полторы баранки. И этим все сказано. Хотя нет, ещё не всё - Катя одиннадцать матчболлов)).
fonkom
"Запоминается последнее". Грустная концовка теннисного сезона. Хачанов и Рублёв проигрывали всем, кому не лень. У Медведева, после подъёма, вдруг закончились силы. Мирра ушла в психи. Калинская снялась из-за травмы, и Александрова- как вишенка на торте (испорченом)) Остаётся утешаться присказкой- плохая игра перед хорошей)
a.babian2010
Дух и победный настрой!
Черемисин57
Марк, мне очень лестно, что комментируешь меня! Молодчина, продолжай и дальше следить за моими постами!!
Черемисин57
Я и раньше критиковал Александрову, когда её тренировал отец! Говорил, что она квашня- квашнёй!! Но появилась надежда с приходом тренера Андреева!!! Увы, надежды разбились! Как была квашнёй, так ею и осталась Александрова!! Теннисистка с её рейтингом не имеет права получать баранки, а это по- моему уже третий матч за короткое время, где соперницы рисуют ей баранки!!! Короче- провальный матч для Александровой!
Djin Ignatov
В этом году видимо Александровой удалось сыграть хорошо в нескольких турнирах и этим ГОДОМ она должна быть довольна ! Главное не отчаиваться и начинать так же следующий год ! А не опуститься как в прошедших годах ! Хотя годы как все мы знаем берут свое !!
Mark Kaminer
Черемисин57 день назад Браво, Александрова! В следующем туре у неё не будет соперницы, победит любую из них!! А вот что будет дальше? Знает только она и её тренер Андреев! Его положительное влияние на игру Александровой очевидно!! ------------------------------ ау,иксперд черемисин!
Djin Ignatov
НЕТ ! Мастерство !
Кирилл
А полчаса назад смогла...
Из Алматы
После появления болей в животе преимущество растаяло. Ну, тут особо ничего не поделать. Была близка к победе, даже матчбол имела, но не смогла победить. Сама несколько раз кричала: "Не могу"; вот и запрограммировла себя... Та же "менталка"...
vernon s
Александрова никогда не была бойцом. Чуть что не так - лапки к верху. При 12 эйсах против трёх умудриться проиграть!
shur
Не верь своим глазам!
Dolphin75
Вот такая вот лопатко ...
Алехандрохорс
Наглядное пособие от Александровой как успешно слить выигранный матч. Удалось, блин.
За спорт!
Жаль. Ох уж этот женский теннис.
nikola mozaev
Это уже становится паранойей: Александрова снова проиграла с матч-боллов! На это раз она не реализовала целых четыре! Что с ней происходит в решающие моменты - известно только самой Екатерине. Психология...
Николай Шибаев
Александрова была тенью самой себя вчерашней! В соперницы получила проходящую Кенин,но в первом сете сразуже баранку получила. Брала медпаузу и второй сет забрала. На тае выглядела безпомощной! Вот такая она Александрова!
vernon s
Паша Лопатко в бреду написал?
nikola mozaev
Спорт-Экспресс снова выдал желаемое за действительное: Александрова уступила Кенин!
