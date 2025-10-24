Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Софии Кенин в четвертьфинале турнира в Токио — 0:6, 6:2, 6:7 (3:7). 30-летняя россиянка сделала 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 26-летней соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-поинтов. В полуфинале Кенин сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Каролина Мухова (Чехия, 8). Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал София Кенин (США) — Екатерина Александрова (Россия, 3) — 6:0, 2:6, 7:6 (7:3)

hant64 Катя полторы баранки. И этим все сказано. Хотя нет, ещё не всё - Катя одиннадцать матчболлов)). 24.10.2025

fonkom "Запоминается последнее". Грустная концовка теннисного сезона. Хачанов и Рублёв проигрывали всем, кому не лень. У Медведева, после подъёма, вдруг закончились силы. Мирра ушла в психи. Калинская снялась из-за травмы, и Александрова- как вишенка на торте (испорченом)) Остаётся утешаться присказкой- плохая игра перед хорошей) 24.10.2025

a.babian2010 Дух и победный настрой! 24.10.2025

Черемисин57 Марк, мне очень лестно, что комментируешь меня! Молодчина, продолжай и дальше следить за моими постами!! 24.10.2025

Черемисин57 Я и раньше критиковал Александрову, когда её тренировал отец! Говорил, что она квашня- квашнёй!! Но появилась надежда с приходом тренера Андреева!!! Увы, надежды разбились! Как была квашнёй, так ею и осталась Александрова!! Теннисистка с её рейтингом не имеет права получать баранки, а это по- моему уже третий матч за короткое время, где соперницы рисуют ей баранки!!! Короче- провальный матч для Александровой! 24.10.2025

Djin Ignatov В этом году видимо Александровой удалось сыграть хорошо в нескольких турнирах и этим ГОДОМ она должна быть довольна ! Главное не отчаиваться и начинать так же следующий год ! А не опуститься как в прошедших годах ! Хотя годы как все мы знаем берут свое !! 24.10.2025

Mark Kaminer Черемисин57 день назад Браво, Александрова! В следующем туре у неё не будет соперницы, победит любую из них!! А вот что будет дальше? Знает только она и её тренер Андреев! Его положительное влияние на игру Александровой очевидно!! ------------------------------ ау,иксперд черемисин! 24.10.2025

Djin Ignatov НЕТ ! Мастерство ! 24.10.2025

Кирилл А полчаса назад смогла... 24.10.2025

Из Алматы После появления болей в животе преимущество растаяло. Ну, тут особо ничего не поделать. Была близка к победе, даже матчбол имела, но не смогла победить. Сама несколько раз кричала: "Не могу"; вот и запрограммировла себя... Та же "менталка"... 24.10.2025

vernon s Александрова никогда не была бойцом. Чуть что не так - лапки к верху. При 12 эйсах против трёх умудриться проиграть! 24.10.2025

shur Не верь своим глазам! 24.10.2025

Dolphin75 Вот такая вот лопатко ... 24.10.2025

Алехандрохорс Наглядное пособие от Александровой как успешно слить выигранный матч. Удалось, блин. 24.10.2025

За спорт! Жаль. Ох уж этот женский теннис. 24.10.2025

nikola mozaev Это уже становится паранойей: Александрова снова проиграла с матч-боллов! На это раз она не реализовала целых четыре! Что с ней происходит в решающие моменты - известно только самой Екатерине. Психология... 24.10.2025

Николай Шибаев Александрова была тенью самой себя вчерашней! В соперницы получила проходящую Кенин,но в первом сете сразуже баранку получила. Брала медпаузу и второй сет забрала. На тае выглядела безпомощной! Вот такая она Александрова! 24.10.2025

vernon s Паша Лопатко в бреду написал? 24.10.2025