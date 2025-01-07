Блинкова сыграет с Кенин во втором круге турнира в Хобарте

Определилась соперница Анны Блинковой во втором круге турнира в Хобарте.

Россиянка встретится с американкой Софией Кенин, которая в первом круге победила новозеландку Лулу Сун в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 57 минут.

Матч Блинковой и Кенин состоится в ночь на 8 января.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, WC) — Лулу Сун (Новая Зеландия, 5) — 4:6, 6:3, 6:3