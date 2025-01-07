Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:53

Блинкова сыграет с Кенин во втором круге турнира в Хобарте

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Определилась соперница Анны Блинковой во втором круге турнира в Хобарте.

Россиянка встретится с американкой Софией Кенин, которая в первом круге победила новозеландку Лулу Сун в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 57 минут.

Матч Блинковой и Кенин состоится в ночь на 8 января.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, WC) — Лулу Сун (Новая Зеландия, 5) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
София Кенин
Читайте также
Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за пожара в Кировской области
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
Путин поздравил россиян с Рождеством
Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами
Во Франции признали дезертирство бойцов элитной бригады ВСУ «Анна Киевская»
Сбросить вызов: россияне получают дипфейк-звонки от родственников и начальников
Сегодня
Вчера
Неделя