Александрова в четвертьфинале турнира в Токио сыграет с Кенин

Американская теннисистка София Кенин победила японку Вакану Сонобе в матче второго круга турнира в Токио — 3:6, 6:1, 7:6 (7:2).

26-летняя Кенин не сделала эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 17-летней соперницы 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-поинтов.

В четвертьфинале Кенин сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

София Кенин (США) — Вакана Сонобе (Япония, WC) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:2)