Александрова в четвертьфинале турнира в Токио сыграет с Кенин

23 октября, 13:53
Американская теннисистка София Кенин победила японку Вакану Сонобе в матче второго круга турнира в Токио — 3:6, 6:1, 7:6 (7:2).
26-летняя Кенин не сделала эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-поинтов. На счету ее 17-летней соперницы 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-поинтов.
В четвертьфинале Кенин сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
София Кенин (США) — Вакана Сонобе (Япония, WC) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:2)