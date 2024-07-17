Россиянки Тихонова и Лансере выбыли в первом круге парного турнира в Палермо

Сегодня, 19:27
Российские теннисистки София Лансере и Анастасия Тихонова выбыли из парного турнира в Палермо.
Дуэт в первом круге проиграл паре Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) в двух сетах — 0:6, 4:6. Матч длился 1 час 4 минуты.
В 1/4 финала Латиша и Шуай сыграют с победительницами матча Камилла Розателло/Кимберли Циммерманн (Италия/Бельгия, 3) — Мария Карле/Хулия Риера (Аргентина).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 35 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Чань Латиша/Чжан Шуай (Тайвань/Китай) — София Лансере/Анастасия Тихонова (Россия) — 6:0, 6:4