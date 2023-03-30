Кирстя о победе над Соболенко: «Я очень довольна своим выступлением»

Румынка Сорана Кирстя прокомментировала победу над второй ракеткой мира Ариной Соболенко в 1/4 финала турнира WTA в Майами (США).

«Я думаю, что я немного потеряла дар речи. Я вышла, зная, что это будет действительно тяжелый матч. Арина так сильно бьет, поэтому я знала, что должна стоять на своем, и я очень, очень довольна своим сегодняшним выступлением. Наверное, людям нравится вести счет возрасту, годам, результатам, но я никогда этого не делаю. Я просто занимаюсь своими делами, много работаю, верю в свою игру, работаю с моим тренером Томасом Йоханссоном. Мы только начали в декабре, и пока, я думаю, все идет отлично», — приводит слова Кирсти сайт WTA.

За выход в финал турнира в Майами Кирстя сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия).