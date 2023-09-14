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Сегодня, 01:20

Соснович проиграла во втором круге турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Александра Соснович не смогла выйти в третий круг турнира в Сан-Диего. В двух сетах она проиграла американке Эмме Наварро — 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. 29-летняя белоруска подала один раз навылет, допустила 4 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 6 брейк-пойнтов. На счету 22-летней американки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Наварро будет Мария Саккари из Греции.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмма Наварро (США, Q) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:5, 6:4

Теннис
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