Соснович уступила Костюк в первом круге турнира в Гвадалахаре

Белорусская теннисистка Александра Соснович в первом круге турнира в Гвадалахаре уступила украинке Марте Костюк со счетом 1:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету белоруски 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У украинки 2 эйса и 6 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Костюк встретится с Марией Саккари из Греции.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марта Костюк (Украина) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:3