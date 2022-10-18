Соснович уступила Костюк в первом круге турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 00:14
Белорусская теннисистка Александра Соснович в первом круге турнира в Гвадалахаре уступила украинке Марте Костюк со счетом 1:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету белоруски 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У украинки 2 эйса и 6 ошибок на второй подаче, а также 7 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Костюк встретится с Марией Саккари из Греции.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марта Костюк (Украина) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:3