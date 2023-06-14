Соснович выиграла у бельгийки Миннен и прошла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды). Во втором круге спортсменка выиграла у бельгийки Грит Миннен — 6:2, 4:6, 6:3. Соперницей Соснович в четвертьфинале станет победитель матча между россиянками Полиной Кудерметовой и Людмилой Самсоновой. Хертогенбос (Нидерланды) Турнир WTA Libema Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Александра Соснович (Белоруссия, 7) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 4:6, 6:3