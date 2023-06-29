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Допинг

Сегодня, 16:31

Состоялись первые слушания по допинговому делу Халеп

Ана Горшкова
Корреспондент
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Начались слушания по допинговому делу румынской теннисистки Симоны Халеп.

Как сообщает Tennis Majors со ссылкой на румынскую прессу, состоялись первые слушания по делу. Вердикт по нему орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) вынесет в течение двух недель.

В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.

19 мая ITIA предъявил еще одно обвинение Халеп. Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте 31-летней теннисистки.

Симона Халеп. Бывшая первая ракетка мира погрязла в допинговых обвинениях. Кошмар Симоны Халеп

Источник: Tennis Majors
Теннис
Симона Халеп
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