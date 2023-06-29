Состоялись первые слушания по допинговому делу Халеп

Допинг
Сегодня, 16:31
Начались слушания по допинговому делу румынской теннисистки Симоны Халеп.
Как сообщает Tennis Majors со ссылкой на румынскую прессу, состоялись первые слушания по делу. Вердикт по нему орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) вынесет в течение двух недель.
В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.
В октябре 2022 года двукратную чемпионку «Больших шлемов» временно отстранили из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. Тогда у нее обнаружили запрещенное вещество роксадустат.
19 мая ITIA предъявил еще одно обвинение Халеп. Новое обвинение связано с нарушениями в биологическом паспорте 31-летней теннисистки.