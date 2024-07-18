Стала известна соперница Шнайдер в четвертьфинале турнира в Будапеште

Сегодня, 19:22
Немка Элла Зайдель победила венгерку Анну Бондарь во втором круге турнира в Будапеште — 7:5, 7:5.
Матч длился 2 часа. Зайдель за игру сделала 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Бондарь — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.
Зайдель вышла в 1/4 финала и сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Элла Зайдель (Германия, LL) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:5, 7:5