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Сегодня, 20:32

Стала известна соперница Аванесян в четвертьфинале турнира в Будапеште

Руслан Минаев
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Словацкая теннисистка Анна Шмидлова победила испанку Сару Соррибес Тормо во втором круге турнира в Будапеште — 2:6, 6:2, 6:2.

Матч длился 2 часа 22 минуты. Шмидлова реализовала за игру 6 из 8 брейк-пойнтов. Соррибес Тормо — 4 из 4 брейк-пойнтов.

Шмидлова вышла в четвертьфинал турнира и встретится с россиянкой Элиной Аванесян.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — 2:6, 6:2, 6:2

Теннис
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