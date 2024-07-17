Стала известна соперница Аванесян в четвертьфинале турнира в Будапеште

Сегодня, 20:32
Словацкая теннисистка Анна Шмидлова победила испанку Сару Соррибес Тормо во втором круге турнира в Будапеште — 2:6, 6:2, 6:2.
Матч длился 2 часа 22 минуты. Шмидлова реализовала за игру 6 из 8 брейк-пойнтов. Соррибес Тормо — 4 из 4 брейк-пойнтов.
Шмидлова вышла в четвертьфинал турнира и встретится с россиянкой Элиной Аванесян.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Шмидлова (Словакия) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — 2:6, 6:2, 6:2