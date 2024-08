Стала известна соперница Потаповой в полуфинале турнира в Кливленде

Определилась соперница Анастасии Потаповой в полуфинале турнира в Кливленде.

Россиянка сыграет с американкой Маккартни Кесслер, которая обыграла голландку Аранчу Рус в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 25 минут.

Кесслер и Потапова сыграют за выход в финал турнира в США 23 августа.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маккартни Кесслер (США, WC) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:4, 6:2