Стали известны соперницы Андреевой и Шнайдер по группе на Итоговом турнире

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в парном разряде с участием восьми дуэтов.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вошли в группу Лизель Хубер, где также сыграют Катержина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США), Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Тимея Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия).

Еще одна россиянка Вероника Кудерметова, которая выступит в паре с бельгийкой Элизе Мертенс, попала в группу Мартины Навратиловой. Их соперницы — Сара Эррани/Ясмин Паолини (обе — Италия), Се Шувэй (Тайвань)/Елена Остапенко (Латвия) и Эйжа Мухаммад (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

Ранее также стали известны итоги жеребьевки Итогового турнира в одиночном разряде.

Соревнования пройдут с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).