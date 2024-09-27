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Сегодня, 13:39

Стали известны соперницы Кудерметовой и Калинской в третьем круге турнира в Пекине

Алина Савинова
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Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла француженку Диан Парри в матче второго круга турнира в Пекине — 6:1, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Следующей соперницей Пегулы станет россиянка Вероника Кудерметова, которая ранее прошла китаянку Ван Синьюй (3:6, 6:4, 7:5).

Другой матч дня завершился победой Пейтон Стирнс из США над канадкой Лейлой Фернандес — 7:5, 6:2. В третьем круге американская спортсменка встретится с россиянкой Анной Калинской, выбившей с турнира Хэйли Баптист ( 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 2) — Диан Парри (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)

Пейтон Стирнс (США) — Лейла Фернандес (Канада, 20) — 7:5, 6:2

Теннис
Анна Калинская
Вероника Кудерметова

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