Стали известны все участницы Итогового турнира WTA-2025

Определились все участницы Итогового турнира WTA-2025. Соревнование пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
На турнир отобрались восемь лучших теннисисток по итогам сезона: белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, представительница Казахстана Елена Рыбакина, и американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула.
Действующей чемпионкой Итогового турнира является Гауфф.
Теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова будут на Итоговом турнире в качестве запасных.
alehan.227471
Не вижу большого спортивного интереса в "итоговом" - формат очень быстрый. Деньги хорошие-:) И так понятно, что Сабаленка #1. Потом Гауфф и Анисимова. Потом все остальные.
hant64
Да, факт. А когда-то, во времена Мыскиной и Дементьевой, в первой десятке рейтинга было пятеро, или, даже шестеро россиянок. Но пятеро были точно.
Фирсыч
Половина из США.
hant64
Вот и закончились страдания по Мирре:grin: Однако, шансик небольшой есть - вдруг кто снимется, или до турнира, или в ходе его. Но, лучше, здоровья всем участницам.
