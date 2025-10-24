Стали известны все участницы Итогового турнира WTA-2025

Определились все участницы Итогового турнира WTA-2025. Соревнование пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. На турнир отобрались восемь лучших теннисисток по итогам сезона: белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, представительница Казахстана Елена Рыбакина, и американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула. Действующей чемпионкой Итогового турнира является Гауфф. Теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова будут на Итоговом турнире в качестве запасных.

alehan.227471 Не вижу большого спортивного интереса в "итоговом" - формат очень быстрый. Деньги хорошие-:) И так понятно, что Сабаленка #1. Потом Гауфф и Анисимова. Потом все остальные. 24.10.2025

hant64 Да, факт. А когда-то, во времена Мыскиной и Дементьевой, в первой десятке рейтинга было пятеро, или, даже шестеро россиянок. Но пятеро были точно. 24.10.2025

Фирсыч Половина из США. 24.10.2025