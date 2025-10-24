Видео
24 октября, 10:29

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA-2025

Анастасия Пилипенко

Определились все участницы Итогового турнира WTA-2025. Соревнование пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На турнир отобрались восемь лучших теннисисток по итогам сезона: белоруска Арина Соболенко, итальянка Жасмин Паолини, полька Ига Швентек, представительница Казахстана Елена Рыбакина, и американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, Джессика Пегула.

Действующей чемпионкой Итогового турнира является Гауфф.

Теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова будут на Итоговом турнире в качестве запасных.

4

  • alehan.227471

    Не вижу большого спортивного интереса в "итоговом" - формат очень быстрый. Деньги хорошие-:) И так понятно, что Сабаленка #1. Потом Гауфф и Анисимова. Потом все остальные.

    24.10.2025

  • hant64

    Да, факт. А когда-то, во времена Мыскиной и Дементьевой, в первой десятке рейтинга было пятеро, или, даже шестеро россиянок. Но пятеро были точно.

    24.10.2025

  • Фирсыч

    Половина из США.

    24.10.2025

  • hant64

    Вот и закончились страдания по Мирре:grin: Однако, шансик небольшой есть - вдруг кто снимется, или до турнира, или в ходе его. Но, лучше, здоровья всем участницам.

    24.10.2025

