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Сегодня, 05:59

Циципас о том, почему не приходит на матчи Бадосы: «Я начинаю переживать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил, почему не ходит на матчи своей девушки Паулы Бадосы.

«Иногда, когда она играет, у меня выходной, я должен тренироваться и просто возвращаться в привычный режим. Иногда это бывает сложно и я начинаю переживать, когда наблюдаю за ее игрой, а сотни фанатов просят автографы. Это одно из соглашений, которое я заключил с Паулой. Если она хочет смотреть, то всегда может. Но будет лучше, если мы сосредоточимся на нашем теннисе и тренировках», — приводит слова Циципаса TennisWorldUSA.

Циципас и Бадоса начали встречаться в 2023 году.

25-летний греческий теннисист является победителем Итогового турнира 2019 года в одиночном разряде и 13 турниров ATP (из них 11 в одиночном разряде).

26-летняя испанка — победительница трех турниров WTA в одиночке.

Теннис
Стефанос Циципас
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