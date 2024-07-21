Циципас о том, почему не приходит на матчи Бадосы: «Я начинаю переживать»

Греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил, почему не ходит на матчи своей девушки Паулы Бадосы.

«Иногда, когда она играет, у меня выходной, я должен тренироваться и просто возвращаться в привычный режим. Иногда это бывает сложно и я начинаю переживать, когда наблюдаю за ее игрой, а сотни фанатов просят автографы. Это одно из соглашений, которое я заключил с Паулой. Если она хочет смотреть, то всегда может. Но будет лучше, если мы сосредоточимся на нашем теннисе и тренировках», — приводит слова Циципаса TennisWorldUSA.

Циципас и Бадоса начали встречаться в 2023 году.

25-летний греческий теннисист является победителем Итогового турнира 2019 года в одиночном разряде и 13 турниров ATP (из них 11 в одиночном разряде).

26-летняя испанка — победительница трех турниров WTA в одиночке.