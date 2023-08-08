Стивенс переиграла Остапенко на турнире в Монреале

Американская теннисистка Слоан Стивенс одержала победу в первом круге турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла Ангелину Калинину из Украины — 6:4, 7:6 (7:2).

Также во второй круг пробились американка Дженнифер Брэди, переигравшая Елену Остапенко, и британка Кэти Бултер, выигравшая у Ребекки Марино.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди (США) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (9:7), 0:6, 7:6 (10:8)

Слоан Стивенс (США) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 7:6 (7:2)

Кэти Бултер (Великобритания, Q) — Ребекка Марино (Канада, WC) — 6:3, 6:1