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Сегодня, 16:47

Свентек болела ковидом во время турнира в Дубае, где проиграла Калинской

Сергей Ярошенко
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Вторая ракетка мира Ига Свентек болела коронавирусом во время турнира в WTA-1000 Дубае, сообщает Punto de Break.

В полуфинале соревнований полячка уступила россиянке Анне Калинской со счетом 4:6, 4:6.

По ходу турнира Свентек обыграла американку Слоун Стивенс (6:4, 6:4), украинку Элину Свитолину (6:1, 6:4) и китаянку Циньвэнь Чжэн (6:3, 6:2). Перед полуфиналом полячка начала испытывать симптомы простуды и сильную усталость. После вылета с турнира спортсменка сдала положительный тест на коронавирус.

Тренер Свентек Томаш Викторовски сказал, что они не выносили эту информацию на публику , потому что «не привыкли оправдываться за поражения».

Источник: Punto de Break
Теннис
Ига Свентек
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