Свентек стала первой полуфиналисткой турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свентек в трех сетах победила Беатрис Хаддад Майю из Бразилии в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:2 в пользу польской теннисистки.

В полуфинале турнира Свентек сыграет против победительницы противостояния Мэдисон Кис (США, 18) — Онс Жабер (Тунис, 8).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) — 4:6, 6:0, 6:2