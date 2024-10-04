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Сегодня, 14:32

Свентек и Рыбакина снялись с «тысячника» в Ухане

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Ухане (Китай), запланированном на 7-13 октября.

Ранее полька пропустила «пятисотник» в Сеуле и «тысячник» в Пекине.

В пятницу, 4 октября, 23-летняя спортсменка объявила о прекращении сотрудничества с тренером Томашем Викторовски, с которым работала на протяжении трех лет. Под его руководством Свентек выиграла четыре турнира «Большого шлема» и достигла статуса первой ракетки мира.

Также с турнира в Ухане снялась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Последний раз 4-я ракетка мира выходила на корт 27 августа — она выиграла стартовый матч на Открытом чемпионате США и позже снялась со второго круга соревнования.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек

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