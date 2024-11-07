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Сегодня, 18:06

Касаткина разгромно проиграла Свентек на Итоговом турнире

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от польки Иги Свентек в матче 3-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA.

Россиянка взяла только один гейм у соперницы из Польши — 1:6, 0:6. Встреча длилась 53 минуты.

За игру Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Свентек один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Полька выйдет в полуфинал, если чешка Барбора Крейчикова уступит американке Коко Гауфф.

Касаткина заменила на турнире американку Джессику Пегулу, которая снялась из-за травмы колена.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Ига Свентек (Польша, 2) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:0

Теннис
Дарья Касаткина
Ига Свентек

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