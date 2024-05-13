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Сегодня, 17:57

Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Алина Савинова
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах обыграла немку Ангелик Кербер в четвертом круге турнира в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу представительницы Польши.

Следующей соперницей Свентек станет Мэдисон Кис из США.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 доллар

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5, 6:3

Теннис
Ига Свентек
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