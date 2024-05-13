Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Сегодня, 17:57
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек в двух сетах обыграла немку Ангелик Кербер в четвертом круге турнира в Риме.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу представительницы Польши.
Следующей соперницей Свентек станет Мэдисон Кис из США.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 доллар
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5, 6:3