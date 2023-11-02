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Сегодня, 10:02

Свентек назвала тяжелой концовку матча с Гауфф

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф в матче Итогового турнира WTA.

«Коко из тех спортсменок, которые никогда не сдаются. Я знала, что это будет непросто. Главное было — сосредоточиться на себе. В конце матча состояние было довольно тяжелым. Я просто счастлива, что смогла выжить. Зрители здесь потрясающие. Приятно, что пришли польские болельщики и поддержали меня. Я очень благодарна им. Просто потрясающе играть в такой атмосфере», — сказала Свентек после матча.

Свентек обыграла Гауфф со счетом 6:0, 7:5.

Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
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