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Сегодня, 15:43

Свентек объяснила, почему тренировалась с заклеенным ртом в Монреале

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек рассказала об одной из своих тренировочных техник.

Ранее на одну из тренировок в Монреале спортсменка вышла с заклеенным спортивной лентой ртом. Некоторые фанаты предположили, что первая ракетка мира таким образом работала над техникой дыхания.

«Иногда я сама не понимаю того, что мне говорят. Я так делаю уже давно. Только носом труднее дышать, на фоне этого возникает учащенное сердцебиение. И я думаю, что это как-то связано с выносливостью, но я не буду вдаваться в подробности, потому что я не эксперт. Все, что вы делаете на корте, дается труднее с этой лентой, которая заклеивает рот. Так что да, думаю, это способ поработать над моей выносливостью, не заставляя меня бегать слишком быстро и делать экстремальные вещи», — приводит Tennis Infinity слова Свентек.

30 июля польская теннисистка выиграла турнир WTA в Варшаве, обыграв в финале немку Лауру Зигемунд. Всего на счету 22-летней Свентек 15 побед на турнирах WTA в одиночном разряде, а также 4 победы на турнирах «Большого шлема».

Источник: https://tennis-infinity.com/wta/swiatek-explains-why-she-practiced-with-tape-on-her-mouth-in-montreal
Теннис
Ига Свентек
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