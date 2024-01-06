Свентек обыграла Гарсию и вышла с польской командой в финал United Cup

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла француженку Каролин Гарсию в полуфинале United Cup в Австралии — 4:6, 6:1, 6:1

Швентек на турнире играет с Хубертом Хуркачем, который ранее победил Адриана Маннарино в одиночном разряде.

Сборная Польши вышла в финал турнира, где встретится с победителем противостояния Австралия — Германия.

Австралия

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Сидней)

Польша — Франция

Ига Свентек — Каролин Гарсия — 4:6, 6:1, 6:1