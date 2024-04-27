Свентек обыграла Кирстю и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Мадриде обыграла румынку Сорану Кирстю со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 22-летней первой ракетки мира 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. В 1/8 финала Свентек встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Сара Соррибес Тормо (Испания). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 770 480 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Ига Свентек (Польша, 1) — Сорана Кирстя (Румыния, 27) — 6:1, 6:1