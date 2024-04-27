Свентек обыграла Кирстю и вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Сегодня, 13:45
Польская теннисистка Ига Свентек в третьем круге турнира в Мадриде обыграла румынку Сорану Кирстю со счетом 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 22-летней первой ракетки мира 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В 1/8 финала Свентек встретится с победительницей матча Виктория Азаренко (Белоруссия) — Сара Соррибес Тормо (Испания).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Сорана Кирстя (Румыния, 27) — 6:1, 6:1