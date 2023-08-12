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Сегодня, 03:55

Свентек обыграла Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США, Q) — 6:3, 4:6, 6:2

Ига Свентек
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