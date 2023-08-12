Свентек обыграла Коллинз и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Сегодня, 03:55
Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 6:3, 4:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 9.
В полуфинале Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США, Q) — 6:3, 4:6, 6:2