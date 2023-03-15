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Сегодня, 08:32

Свентек обыграла Радукану и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе обыграла британку Эмму Радукану со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. На счету польки один эйс и одна двойная ошибка, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Свентек встретится с румынкой Сораной Кирстей.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:3, 6:1

Ига Свентек
Эмма Радукану
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