Свентек обыграла Саккари и стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

В финальном матче 22-летняя спортсменка обыграла Марию Саккари из Греции, взяв второй сет под ноль — 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Свентек 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Саккари 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Свентек завоевала 19-й титул в карьере и второй в текущем сезоне. 17 февраля она выиграла турнир в Дохе (Катар), одолев в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Мария Саккари (Греция, 9) — 6:4, 6:0