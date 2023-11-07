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Сегодня, 03:58

Свентек отреагировала на победу в Итоговом турнире WTA

Сергей Разин
корреспондент
Ига Свентек.
Фото Jimmie 48
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Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA над американкой Джессикой Пегулой (6:1, 6:0).

«Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживали нас. Несмотря на то, что эта неделя была нелегкой, вы сделали ее особенной для нас. Джесс, я хочу поздравить тебя с успешным сезоном. Играть против тебя никогда не было легко. Надеюсь, мы оба будем прогрессировать и сыграем еще много финалов вместе. Я хочу поблагодарить свою семью и команду. Мой папа здесь... Спасибо, что пришли и поддержали. Команда, которая была со мной весь сезон. У нас было много взлетов и падений», — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

Для Свентек это первая победа на Итоговом турнире WTA. 22-летняя теннисистка сместит с первого места рейтинга белоруску Арину Соболенко.

Джессика Пегула
Ига Свентек
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