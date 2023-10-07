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Сегодня, 11:00

Свентек победила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Руслан Минаев
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Полька Ига Свентек победила американку Коко Гауфф в полуфинале турнира в Пекине — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 14 минут.

За игру вторая ракетка мира реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У третьей ракетки мира Гауфф — ни одного.

Свентек за титул поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:3

Теннис
Ига Свентек
Кори Гауфф
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