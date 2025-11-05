Видео
5 ноября, 20:45

Свентек попросила выгнать с трибун мужчину во время матча Итогового турнира

Алина Савинова

Польская теннисистка Ига Свентек во время матча Итогового турнира WTA с американкой Амандой Анисимовой пожаловалась арбитру на зрителя на трибунах.

После первого сета 2-я ракетка мира заявила судье на вышке, что мужчина мешает ей громкими выкриками, и попросила выгнать его.

«Он мешает игре. Кричит между первой и второй подачами», — сказала Свентек.

Полька выиграла первый сет матча на тай-брейке со счетом 7:6 (7:3).

4

  • hаnt64

    Он ее дистанционно соблазнял?

    06.11.2025

  • Из Алматы

    Конечно, таких зрителей надо выгонять. И это должна делать судья без всяких просьб со стороны игроков.

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Панин наверное

    05.11.2025

  • andy1962

    а полы тебе не помыть!?)))

    05.11.2025

