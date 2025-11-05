Свентек попросила выгнать с трибун мужчину во время матча Итогового турнира

Польская теннисистка Ига Свентек во время матча Итогового турнира WTA с американкой Амандой Анисимовой пожаловалась арбитру на зрителя на трибунах.

После первого сета 2-я ракетка мира заявила судье на вышке, что мужчина мешает ей громкими выкриками, и попросила выгнать его.

«Он мешает игре. Кричит между первой и второй подачами», — сказала Свентек.

Полька выиграла первый сет матча на тай-брейке со счетом 7:6 (7:3).