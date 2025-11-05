Свентек попросила выгнать с трибун мужчину во время матча Итогового турнира

5 ноября, 20:45
Польская теннисистка Ига Свентек во время матча Итогового турнира WTA с американкой Амандой Анисимовой пожаловалась арбитру на зрителя на трибунах.
После первого сета 2-я ракетка мира заявила судье на вышке, что мужчина мешает ей громкими выкриками, и попросила выгнать его.
«Он мешает игре. Кричит между первой и второй подачами», — сказала Свентек.
Полька выиграла первый сет матча на тай-брейке со счетом 7:6 (7:3).
hаnt64
Он ее дистанционно соблазнял?
06.11.2025
Из Алматы
Конечно, таких зрителей надо выгонять. И это должна делать судья без всяких просьб со стороны игроков.
06.11.2025
Артемон Доберманов
Панин наверное
05.11.2025
andy1962
а полы тебе не помыть!?)))
05.11.2025