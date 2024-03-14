Свентек после отказа Возняцки вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Каролин Возняцки. 33-летняя датчанка снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Свентек. На счету 22-летней польки 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. В полуфинале Свентек встретится с украинкой Мартой Костюк. Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 9 258 080 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Ига Свентек (Польша, 1) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 1:0 — отказ Возняцки