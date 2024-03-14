Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

14 марта, 23:50

Свентек после отказа Возняцки вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла датчанку Каролин Возняцки.

33-летняя датчанка снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Свентек. На счету 22-летней польки 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Свентек встретится с украинкой Мартой Костюк.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 1:0 — отказ Возняцки

Ига Свентек
Каролин Возняцки
4
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова уступила украинке Костюк в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Гауфф вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе