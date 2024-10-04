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Сегодня, 11:50

Свентек прекратила сотрудничество с тренером Викторовски после трех лет совместной работы

Алина Савинова
Ига Свентек и Томаш Викторовски.
Фото Global Look Press
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Первая ракетка мира Ига Свентек сообщила, что больше не работает с тренером Томашем Викторовски. Специалист присоединился к команде польской теннисистки в 2022 году.

«Его опыт, аналитический и стратегический подход и огромные знания о теннисе помогли нам добиться того, о чем я даже не мечтала. Нашей главной целью было привести меня к первому номеру рейтинга, и Викторовски сказал об этом первым. Мы ставили перед собой очень высокие цели и ехали на каждый турнир с четкой задачей его выиграть. Вместе с ним мы выиграли множество турниров и четыре «Больших шлема». Тренер, спасибо, я желаю вам всего наилучшего», — написала Свентек в своих соцсетях.

Спортсменка также отметила, что в настоящее время ведет переговоры с тренерами из-за рубежа, поскольку готова сделать следующий шаг в своей карьере.

Свентек впервые возглавила рейтинг WTA в апреле 2022 года. В сентябре 2023-го она уступила лидерство белоруске Арине Соболенко, но благодаря успеху в Канкуне в ноябре того же года вернула себе статус первой ракетки мира, который сохраняет до настоящего времени.

За карьеру 23-летняя полька выиграла пять турниров «Большого шлема», Итоговый турнир WTA и в общей сложности завоевала 22 титула в одиночном разряде. Также она стала бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Теннис
Ига Свентек

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