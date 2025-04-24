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Сегодня, 20:23

Свентек превзошла рекорд Серены Уильямс по проценту побед на турнире в Мадриде

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (4:6, 6:4, 6:2) во втором круге турнира в Мадриде.

Как сообщает Opta Ace, после этого матча процент побед 2-й ракетки мира на соревновании в столице Испании стал 87,5. По данному показателю Свентек превзошла американку Серену Уильямс (87 процентов).

В топ-5 спортсменок по проценту побед на турнире в Мадриде также входят Онс Жабер из Туниса (84,6 процента), белоруска Арина Соболенко (81 процент) и нидерландка Кики Бертенс (78,9 процента). В рейтинге учитываются результаты теннисисток, которые сыграли более 10 матчей на этих соревнованиях.

Следующей соперницей Свентек на «тысячнике» в Мадриде станет чешка Линда Носкова.

Теннис
Ига Свентек
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