Свентек — о поражении от Соболенко: «Я ждала этого момента»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение от белорусской теннисистки Арины Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA (2:6, 6:2, 1:6).

«Я не собираюсь лгать, я ждала этого момента, потому что на прошлой неделе было довольно трудно предположить о финале, но при этом я была полностью мотивирована и готова к каждому матчу. С одной стороны, мне грустно, что я проиграла, но с другой стороны, у меня есть еще один выходной.

Этот сезон был таким напряженным, и я горжусь собой, что смогла так хорошо играть до конца. Я счастлива, что это сделано", — приводит пресс-служба официального сайта WTA слова Свентек.

В текущем сезоне польская теннисистка потерпела лишь девять поражений. Всего в этом году она выиграла семь турниров WTA.