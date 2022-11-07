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Сегодня, 14:58

Свентек — о поражении от Соболенко: «Я ждала этого момента»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение от белорусской теннисистки Арины Соболенко в полуфинале Итогового турнира WTA (2:6, 6:2, 1:6).

«Я не собираюсь лгать, я ждала этого момента, потому что на прошлой неделе было довольно трудно предположить о финале, но при этом я была полностью мотивирована и готова к каждому матчу. С одной стороны, мне грустно, что я проиграла, но с другой стороны, у меня есть еще один выходной.

Этот сезон был таким напряженным, и я горжусь собой, что смогла так хорошо играть до конца. Я счастлива, что это сделано", — приводит пресс-служба официального сайта WTA слова Свентек.

В текущем сезоне польская теннисистка потерпела лишь девять поражений. Всего в этом году она выиграла семь турниров WTA.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2897384/-it-s-crazy-swiatek-reflects-on-her-incredible-season-after-wta-finals-exit
Теннис
Ига Свентек
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