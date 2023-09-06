Свентек прокомментировала потерю первой строчки рейтинга WTA

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о том, что после US Open она потеряет статус первой ракетки мира.

«Последние 1,5 года были временем наблюдения и опыта того, как много люди говорят и пишут о «защите», титулах, рейтинговых позициях, очках... Иногда я удивлялась тому, что сама начинаю думать об этом. Но мне не нужно ничего защищать. Для меня спорт — это цикл постоянных изменений, точно так же, как и в повседневной жизни, мы можем либо выиграть, либо проиграть — вот и все, это так просто. Новый сезон, следующий турнир, новые возможности получить, добиться, а не что-то защищать. С чистого листа», — написала спортсменка в своих социальных сетях.

Свентек вылетела из 1/8 финала Открытого чемпионата США, где она уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). По итогам турнира первой ракеткой мира станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

22-летняя Свентек является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2020, 2022 и 2023, а также Открытый чемпионат США-2022) и победительницей 15 турниров WTA.