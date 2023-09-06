Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Теннис

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:58

Свентек прокомментировала потерю первой строчки рейтинга WTA

Алина Савинова
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о том, что после US Open она потеряет статус первой ракетки мира.

«Последние 1,5 года были временем наблюдения и опыта того, как много люди говорят и пишут о «защите», титулах, рейтинговых позициях, очках... Иногда я удивлялась тому, что сама начинаю думать об этом. Но мне не нужно ничего защищать. Для меня спорт — это цикл постоянных изменений, точно так же, как и в повседневной жизни, мы можем либо выиграть, либо проиграть — вот и все, это так просто. Новый сезон, следующий турнир, новые возможности получить, добиться, а не что-то защищать. С чистого листа», — написала спортсменка в своих социальных сетях.

Свентек вылетела из 1/8 финала Открытого чемпионата США, где она уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). По итогам турнира первой ракеткой мира станет белорусская теннисистка Арина Соболенко.

22-летняя Свентек является победительницей четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2020, 2022 и 2023, а также Открытый чемпионат США-2022) и победительницей 15 турниров WTA.

Теннис
US Open
Ига Свентек
0
Читайте также
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу фигуристки Валиевой
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз
Стала известна причина убийства женщиной своей дочери в Краснодаре
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Чжэн — Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)
Остапенко: «Я верю, что смогу выиграть еще один турнир «Большого шлема»
Петрова заявила, что не опасается за здоровье Медведева на US Open
Медведев разозлил организаторов US Open поддержкой пиратов. Хотя теннисисты должны быть ему благодарны
Чесноков: «У Медведева есть все возможности, чтобы быть фаворитом в игре с Рублевым»
Ольховский — о матче Медведева и Рублева: «Я жду очень качественной, интересной игры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер Халеп — о допинговом деле: «Я на 100 процентов верю, что она невиновна»