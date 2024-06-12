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Сегодня, 18:53

Свентек пропустит турнир в Берлине из-за усталости

Виктория Кравченко
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Ига Свентек пропустит турнир WTA в Берлине, сообщила пресс-служба соревнований.

Теннисистка рассказала, что ей нужно время на восстановление после «Ролан Гаррос». Свентек стала победительницей турнира, обыграв в финале итальянку Жасмин Паолини.

«К сожалению, из-за физической и моральной усталости после девяти напряженных недель я снялась с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться», — передает слова Свентек пресс-служба турнира.

23-летняя Свентек третий раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Всего на ее счету 4 трофея «мэйджора» в Париже.

Также полька один раз становилась чемпионкой US Open в 2022 году. Она выиграла все пять финалов в турнирах «Большого шлема».

Свентек за карьеру выиграла 22 турнира WTA.

Теннис
Ига Свентек
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