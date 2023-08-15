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Сегодня, 04:13

Свентек раскритиковала WTA из-за турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши раскритиковала руководство WTA после турнира в Монреале.

«Мы не можем ничего сделать с погодой, но нужно же сосредотачиваться на том, что полезно для игроков. Тур и так очень напряженный из-за переездов, у нас не бывает двух дней отдыха, поэтому в будущем было бы неплохо сосредотачиваться на игроках. Думаю, это действительно непрофессиональные ситуации. Я не могу толком сказать, что турнир сделал не так, но, кажется, что главные здесь — это WTA. Надеюсь, что скоро что-то изменится», — сказала Свентек на пресс-конференции перед выступлением на турнире в Цинциннати.

?Россиянка Людмила Самсонова из-за переноса в связи с непогодой полуфинального матча турнира в Монреале провела два дня за сутки. В финале она уступила американке Джессике Пегуле, взяв один гейм.

Людмила Самсонова. Самсонову отправили в нокаут погода и организаторы. Россиянка разгромно проиграла финал в Монреале

Ига Свентек
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