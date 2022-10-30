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Сегодня, 22:21

Свентек: «Я не всегда мотивирована на 100 процентов»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала, что иногда испытывает проблемы с мотивацией.

«Я не всегда мотивирована на 100 процентов. Иногда, особенно после турниров «Большого шлема», я чувствую, что уровень энергии немного ниже. Но, с другой стороны, когда я выхожу на корт, все остается по-прежнему, и я всегда хочу победить. Я основываю свою мотивацию на этом», — приводит ESPN слова польской теннисистки.

Свентек является победительницей трех турниров «Большого шлема» и одиннадцати турниров WTA.

Источник: https://www.espn.com/tennis/story/_/id/34911243/no-1-iga-swiatek-not-100-motivated-every-tournament
Ига Свентек
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