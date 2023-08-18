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Сегодня, 09:24

Свентек рассказала, что испытывала давление после подписания первого спонсорского контракта

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек вспомнила о своих первых спонсорских контрактах. Она заявила, что ей было трудно сосредоточиться на своей игре из-за обязательств вне корта.

«Знаете, я помню, как подписывала свои первые спонсорские контракты примерно в 2019 и 2020 годах и каким грузом это легло на мои плечи. Не все это понимали, честно говоря, потому что даже близкие мне люди, моя семья иногда думали, что это окрылит меня, что я буду просто гордиться этим и показывать свой лучший теннис. Но иногда ты чувствуешь, что тебе нужно работать лучше, потому что они верят в тебя, и ты их представляешь. Мне действительно нужно было много работать над этим. Но теперь я очень счастлива, что работаю с такими замечательными компаниями, и они хотят быть вместе со мной в этом путешествии», — приводит Sportskeeda слова Свентек.

На данный момент 22-летняя теннисистка является первой ракеткой мира. На ее счету 4 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020, 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022) и 15 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-iga-swiatek-i-remember-signing-first-sponsorship-deal-much-pressure-put-shoulders-everybody-understood?key1=newsnowltennis
Теннис
Ига Свентек
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