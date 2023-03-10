Свентек рассказала, как изменились ожидания от нее после успешного прошлого сезона

Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала, как изменились ожидания от нее после успешного прошлого сезона.

«Я отчетливо заметила это после Дохи и Дубая. Потому что я выиграла турнир WTA 500 и была в финале тысячника — это была небольшая стабильная серия, и я была очень собранной. Но, тем не менее, я проиграла в финале, и люди были, не знаю, удивлены, недовольны выступлением, просто критиковали. И это заставило меня задуматься, что в прошлом году, до этой длинной серии и до победы на всех этих турнирах, я была бы очень довольна этим результатом. Но сейчас, учитывая все эти комментарии, я такая: «Этого мало», — приводит слова Свентек Eurosport.

Также 21-летняя польская теннисистка считает, что ей нужно приспособиться к статусу фаворита.

«Во мне видят мишень, в прошлом году такого не было. Ситуация изменилась, и нужно к ней приспособиться. Поэтому я стараюсь поменьше читать подобные комментарии. Не хочу, чтобы они на меня влияли, потому что я довольна проделанной работой. Это пример того, как изменилось отношение людей — на мой взгляд, не в лучшую сторону, — и из-за этого точно усилилось давление, и ожидания стали выше. Но я стараюсь как можно лучше с этим справляться», — сказала Свентек.

Свентек — победительница трех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2020 и 2022, Открытый чемпионат США 2022). На ее счету 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.