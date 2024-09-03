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Сегодня, 03:50

Самсонова уступила Свентек в 1/8 финала US Open

Сергей Разин
корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 финала US Open уступила Иге Свентек из Польши со счетом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 25-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 6:4, 6:1

US Open
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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