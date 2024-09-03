Самсонова уступила Свентек в 1/8 финала US Open

Сегодня, 03:50
Российская теннисистка Людмила Самсонова в 1/8 финала US Open уступила Иге Свентек из Польши со счетом 4:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 25-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Свентек встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 16) — 6:4, 6:1