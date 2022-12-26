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Сегодня, 17:38

Свентек стала лучшим спортсменом Европы 2022 года по версии PAP

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек признана лучшим спортсменом Европы 2022 года по версии Польского агентства печати (PAP).

В опросе принимали участие 20 информационных агентств. Свентек набрала 118 баллов и заняла первое место. Вторым стал прыгун с шестом Арман Дюплантис (106), а на третьей строчке расположился пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (82).

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) признала Свентек игроком года. В сезоне-2022 польская теннисистка завоевала восемь титулов, включая победы на Открытом чемпионате Франции и Открытом чемпионате США. Всего на ее счету 11 побед на турнирах WTA.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/iga-swiatek-defeats-f1-world-champion-max-verstappen-take-highest-honor-europe?key1=newsnowltennis
Теннис
Ига Свентек
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